O Concello de Tomiño está a desfrutar da súa particular Operación Triunfiño. Un total de oito rapaces estanse a mergullar esta semana nunha experiencia de formación musical única cun programa no que aprender técnica vocal, desenvolver a súa actitude escénica e ampliar o seu repertorio, fomentando o talento local e brindando unha oportunidade a novas promesas. Unha actividade que acolleron dende o primeiro día con emoción e coa ilusión de seguir aprendendo e poder compartir a súa paixón pola música, xerando grandes vínculos entre todos e converténdose nunha gran familia musical.

O proxecto rematará cun gran concerto final no que a rapazada participante amosará todo o aprendido durante a súa formación. Aberto a todos os públicos, os asistentes poderán desfrutar dunha peza cantada a coro e unha individual por cada persoa participante na experiencia escollidas por eles mesmos. Será mañá domingo a partir das 11.00 horas na Carballeira de Goián con entrada libre.

Tralo éxito da súa primeira edición, a OMIX de Tomiño puxo en marcha de novo esta experiencia formativa coa que estimular o crecemento e desenvolvemento artístico da mocidade tomiñesa.

Hoxe, O Son das Prazas

Por outra banda, Tomiño continúa co seu percorrido ao Son das Prazas, un ciclo co que o Concello saca a música á rúa para desfrute de todos os públicos e que pon en valor as prazas como lugar de encontro. Hoxe sábado, ás 22.30 horas, será a quenda de Xosé Lois Romero & Aliboria, un dos máximos renovadores da música de raíz ibérica, que desembarca na Praza do Seixo co seu segundo álbum, no que manteñen o pulso tribal e o ritual á vez que resignifican os códigos da música folk galega.