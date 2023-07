Salceda de Caselas vive dende hoxe e ata o luns os días grandes das súas Festas do Cristo e do Verán Cultural. O municipio comezou a programación a pasada semana cunha proxección de cinema na rúa dirixida aos máis pequenos da casa, un sector da poboación tido moi en conta dende o Concello ao cal se lle dedican diferentes actividades nestas xornadas festivas.

Así, ata o de agora puideron desfrutar do Día da Infancia con inchables e xogos no Parque da Gándara, dun espectáculo de maxia, do concerto da Gramola Gominola, da representación teatral “Laia aprendiz de maga” e do espectáculo do pallaso Peter Punk.

Tampouco faltaron outras iniciativas para a mocidade, adultos e toda a familia. Houbo tempo para aula aberta de ioga, festival de bandas de música, exhibición de baile moderno de Soutelo, actuación do grupo de playbacks Xunco de Parderrubias, carnaval de verán organizado pola Asociación Xuvenil Nós Somos Nós e festival Vaia Cristo coorganizado pola ACDE Treze Catorze, que se celebrou onte mesmo.

É aquí onde, dende o Concello, agradecen tamén a implicación dos colectivos veciñais na posta en marcha de iniciativas culturais, outorgándolle un papel importante e fundamental no desenvolvemento deste programa festivo.

Esta noite darase o Estourazo, tralo cal actuará Xabier Díaz y Mañá será o acto cívico dos salcedenses distinguidos

Nesta liña, o concelleiro de Cultura, Álex Rodríguez, destaca os actos que serven para homenaxear a diferentes persoas e colectivos de Salceda, como o estourazo, que se terá lugar hoxe ás 22.00 horas na Casa da Cultura, ou o acto cívico dos salcedenses distinguidos, que se celebra mañá ás 11.30 horas. O estourazo chega neste 2023 á súa décimo cuarta edición e serán a Coral Santa María de Salceda e a Coral Polifónica de Entenza as encargadas de dalo. Por outra banda, Amelia Troncoso Pérez e Antonio Troncoso González son os salcedenses distinguidos na duodécima edición deste acto cívico, tralo cal, ás 13.00 horas, terá lugar a misa solemne na Praza do Concello.

A música está a ser, como xa é tradicional, outras das grandes protagonistas das Festas do Cristo. Esta noite, ás 23.00 horas na Praza do Concello, actuarán Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre. Mañá, ás 21.00 horas, concerto da Banda Cultural de Salceda e, a continuación, a partir das 22.30 horas, verbena amenizada pola orquestra Gran Parada. Xa o luns, porá o broche de ouro a estas dúas semanas festivas La Fórmula, será tamén na Praza do Concello ás 22.30 horas.