O Concello de Redondela presenta para o que resta do mes de xullo unha programación centrada no turismo ecolóxico e a educación ambiental, que completa ás actividades de turismo mariñeiro e patrimonio histórico que tamén se ofrecen nesta época estival, como son a ruta do Porto, para coñecer a actividade da lonxa de Cesantes, a “Vila pola tardiña”, unha visita guiada polo casco urbano, ou os roteiros con historia, como o ruta guiada de sendeirismo Monte Penide-Mirallo que terá lugar na mañá de mañá domingo.

Os roteiros ambientais son unha serie de percorridos para realizar a pé, en bicicleta e tamén, para os máis atrevidos, en caiac. O programa comezou onte mesmo co roteiro nocturno na Praia de Cesantes, que se volverá a repetir hoxe, con inicio ás 21.00 horas e fin sobre as 23.30 horas.

Mañá domingo realizarase un diúrno, en horario de mañá, de 10.00 a 13.30, dende o Porto ata o areal de Cesantes e o luns terá lugar a primeira das saídas en bici, un pedaleo que ten como obxectivo a observación das aves limícolas e mariñas, a intermareal e a posta de sol na Portela. Realizarase entre as 20.00 e as 22.30 horas con saída dende o multiusos. Actividade é gratuíta e inclúe a bicicleta de paseo e monitores.

As rutas a pé, tamén guiadas, proseguirán o venres vindeiro, 21 de xullo, con outro roteiro nocturno, nesta ocasión polo paseo do río Maceiras, co Salgueiral como punto de encontro ás 21.00 horas. Ao día seguinte realizarase outro polas Marismas de Soutoxuste, de 10.00 a 13.30, con saída dende a praia da Punta de Cesantes e o domingo 23 polo río Fondón, no mesmo horario e con saída dende o CEIP Igrexa Chapela.

A segunda ruta en bici está programada para o mércores 26 de xullo e transcorrerá pola senda da Auga.

Por outra banda, organízanse tamén roteiros en caiac, unha actividade de iniciación para coñecer os segredos da zona. O primeiro será mañá domingo en Meirande, para coñecer os segredos de Rande, con visita ao museo, á ponte de Rande, o castelo e o coto wagner. Logo o próximo martes 18 terá lugar outro pola enseada de San Simón, para saber máis dos fondos mariños, das pradeiras de zoostera e da batalla de Rande e o último, será o xoves 27 pola Portela.

Para finalizar o mes, o venres día 28, celebrarase unha actividades de orientación, orientaentura, tamén de balde.

Reserva previa

As rutas a pé e en bicicleta son de balde e as de caiac ten un coste de 15 euros/persoa, no cal se inclúe a embarcación, pala e chaleco e tamén os seguros e permisos correspondentes.

As persoas interesadas en participar en calquera dos roteiros deben inscribirse previamente chamando ao número de teléfono 986 401 713 ou escribindo un correo electrónico ao enderezo turismo@redondela.gal