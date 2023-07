A vida segue e no Porriño xa está fixada unha nova data para a celebración de Porrigalia. Trala suspensión da festividade por mor dun fatídico accidente, o Concello confirma que será na vindeira fin de semana cando, un ano máis, e con este xa son sete, exipcios, gregos, romanos, galos e castrexos invadan as rúas do Porriño.

Esta particular celebracións destes particulares xogos olímpicos dará comezo o sábado día 22 e prolongarase ata o martes 25, Día de Galicia, polo que se sumará unha xornada máis festiva ás tres inicialmente previstas.

Á espera de que ao longo da semana próxima o Concello do Porriño presente e dea a coñecer toda a programación polo miúdo, todo apunta a que a música seguirá a ser unha das grandes protagonistas con actuacións, pasarrúas, animación e grandes concertos. Tampouco faltarán os desfiles das cinco civilizacións, a competición olímpica, exhibicións, mercadillo cunha morea de postos de produtos de época e tamén gastronómicos, unha gran queimada, o acendido da chama olímpica e como novidade nesta sétima edición a Gladiator Kids, unha proba de obstáculos para a cativada de 3 a 10 anos.

Seguindo coa tradición iniciada o pasado ano, o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, será destronado polo rei castrexo Breogán, que tomará as rendas da vila ao longo destas catro xornadas festivas, nas que a capital do Val da Louriña, retrocede centos de anos atrás e para elo todo estará ataviado para a ocasión, dende as vestimentas dos participantes á decoración das rúas e a temática dos espectáculos e actuacións.

As agrupacións (anpas, asociacións e clubs deportivos) inscritas para participar nos desfiles percorrerán as rúas do centro da vila, dende San Sebastián e ata a praza do Concello, tralo cal terá lugar a lectura do pregón, a cargo do propio rei castrexo, interpretado un ano máis polo monologuista e actor Pepo Suevo.

Toda a programación actualizada poderá consultarse na web www.porrigalia.org.