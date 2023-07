A piscina municipal de Salceda de Caselas abriu as súas portas na data prevista, inaugurando así o mes de xullo. Los dos traballos de mellora e acondicionamento as instalacións están xa a pleno rendemento para a tempada de verán, con acceso ao público en xeral en horario de tarde todos os días da semana, de luns a domingo de 15.00 a 21.00 horas. Polas mañás as instalacións estarán dedicadas aos diferentes cursos de natación que se desenvolven ao longo dos meses de xullo e agosto. As clases impártense en cinco quendas dunha hora de duración cada unha, dende ás 10.00 ata as 15.00 horas, distribuídas por grupos de idade. Para participar en agosto o prazo de inscrición permanecerá aberto ata o día 27 deste mes.