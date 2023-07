As instalacións de lecer ao aire libre en Mos xa levan semanas a pleno rendemento para desfrutar da tempada estival. Os parques da auga da Pesqueira e Sanguiñeda están activos a diario, dende o mediodía e ata as 14.00 horas e, pola tarde, de 16.00 a 21.00 horas.

A maiores, dende este mes permanecen abertas ao público as piscinas ao aire libre de San Eleuterio. A entrada é tamén libre e gratuíta, cun horario ininterrompido de 11.00 a 21.00 horas de luns a venres e de 12.00 a 20.00 horas os sábados, domingos e festivos, durante todo xullo e agosto. Ademais do uso libre das dúas piscinas, unha grande e outra pequena, as persoas interesadas en realizar exercicio con monitor poden participar de balde nas clases de aquagym que se celebran en grupo os martes e xoves e mércores e venres, de 11.00 a 11.45 horas.

Willy Fog

Por outra banda, e tamén como cada ano o Concello de Mos pon en marcha o campamento “Mañás de Verán” para facilitar a conciliación familiar. A actividade deu comezo a última semana de xuño e prolongarase ata finais de agosto, coincidindo co período de vacacións escolares. Uns 300 nenos e nenas participan nas cinco quendas programadas, que se celebran nas instalacións do CEIP Mestre Martínez Alonso de Castro-Mos.

Outro dos obxectivos do campamento deste ano é a inmersión lingüística dos participantes na lingua inglesa enmarcando a temática da iniciativa na Volta ao Mundo de Willy Fog.