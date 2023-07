O proxecto “Viño e Froita” de Cooperación LEADER impulsado polo Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Condado Paradanta no que tamén participa o GDR Mariñas Betanzos, ten como obxectivo contribuír a que a viticultura siga sendo un dos sectores máis puxantes do territorio, facilitando a convivencia entre o sector e as necesidades dos residentes, e, por outra banda, explorar as posibilidades da fruticultura como nova alternativa ás terras agrarias abandonadas.

O proxecto contempla para os meses de xullo e agosto diversas actividades relacionadas co sector vitivinícola. Unha das actuacións a realizar consistirá no desenvolvemento de dúas sesións de catas comentadas de viño do territorio, que estarán dirixidas á Xunta Directiva da entidade supramunicipal e ás empresas distinguidas co selo de calidade turística SICTED. “O obxectivo é fortalecer o orgullo de pertenza a un territorio onde o viño do Condado do Tea (D.O. Rías Baixas) é sinal de identidade e marca recoñecida mundialmente”, explica Paco González, xerente do GDR Condado Paradanta.

Traballo de campo con 64 viticultores

O GDR Condado Paradanta, da man dos seus concellos, realizará un traballo de campo entrevistándose, de xeito individual, con 64 viticultores da D.O Rías Baixas con máis de 2 hectáreas cultivadas, para coñecer as súas necesidades, no referente á base territorial, e, de ser o caso, estudar a posibilidade de crear algún instrumento da Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia agrofestal.

O proxecto está cofinanciado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) da Xunta de Galicia, fondos Feader e a Administración xeral do Estado e enmarcase dentro do Programa LEADER 2014-2020. De carácter bianual, busca favorecer a ordenación do territorio, o aproveitamento das terras agrarias abandonadas e a mitigación dos danos causados por pragas, todo elo enmarcado nos sectores vitivinícola e frutícola dos territorios de actuación dos Grupos de Desenvolvemento Rural promotores.

Terreo experimental de plantación de cítricos

As accións a desenvolver no marco do proxecto “Viño e Froita” que consisten en elaborar un estudo básico das posibilidades de crecemento das explotacións; deseñar e implementar estratexias emerxentes, ambientalmente sostibles para o control de pragas, de xeito especial para a velutina, paxaros e xabarís; e procurar outras alternativas para as terras agrarias abandonadas a través da identificación de cítricos no Condado Paradanta e da mazá na zona do GDR Mariñas Betanzos.

Neste contexto, nas vindeiras semanas identificarase unha parcela no Concello das Neves, que conta con 5.000 metros cadrados e que servirá como terreo experimental de plantación de cítricos.

Entidades colaboradoras

Ademais do GDR Condado Paradanta e o GDR Mariñas Betanzos, participarán como entidades colaboradoras outras organizacións, públicas e privadas, que poidan ter interese no proxecto.

No territorio do GDR Mariñas Betanzos colaborará o Concello de Paderne e no do GDR Condado Paradanta os da Cañiza, As Neves, Covelo, Mondariz e Salvaterra de Miño.