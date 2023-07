Actividades multideportivas e acuáticas, visita do Club Amfiv de Vigo de deporte adaptado e visita ao Vigozoo serán algunhas das actividades que realice a rapazada participante no campamento do Balonmán Cañiza. O club organiza quince días de lecer do 31 de xullo ao 11 de agosto, en horario de 09.00 a 14.00 e divido en dúas quendas de cadansúa semana. As persoas interesadas poden inscribirse chamando ao número de teléfono 616134560 ou escribindo un correo electrónico ao enderezo balonmancaniza@gmail.com. O prezo dun semana é de 50 euros e das dúas 70 euros.

A oitava edición deste campamento multideportivo foi presentada no Concello da Cañiza coa presenza do alcalde, Luís Piña, acompañado pola tenente de alcalde, María José Rodríguez, e os representantes do club, Mercedes Lorenzo e Isma Lago. O rexedor amosou a súa “satisfacción pola posta en marcha deste e moitas outras actividades que organizan as entidades da Cañiza que contribúen a ter un verán cunha ampla oferta de ocio para tódalas idades”.