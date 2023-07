O Punto de Información Turística da Canuda, en Salvaterra do Miño, reabriu ese mes as súas portas, ata outubro, para ofrecer un servizo de información e promoción que reforza o traballo que se realiza durante todo o ano no Museo da Ciencia do Viño do Condado do Tea. O horario de atención ao público é de venres a domingo e festivos de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 horas nos meses de xullo e agosto e para os meses de setembro e outubro de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas