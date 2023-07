O Concello de Nigrán celebra dende onte o festival Solpor Monteferro, un dos máis populares do verán na comarca e que este ano trae como gran novidade que se repetirá en agosto, os días 25 e 26. O evento musical une a sublime localización e vistas do miradoiro de Monteferro á tardiña coa música dalgúns dos mellores grupos locais. Neste enclave único terá lugar hoxe, dende ás 19.00 horas os concertos de Claudio Gabis, Adrian Timms e The Bigüis; onte actuaron Carolina Rubirosa, Pati Na Ma e Top Secret. O cartaz de agosto será desvelado na mesma semana que se celebre, como é tradición. Estas dúas edicións servirán para recibir e despedir o verán.

O obxectivo é gozar da música ao aire libre e nunha contorna privilexiada, no cumio de Monteferro, un palco proxectado cara ao Atlántico sobre o máis grandioso dos escenarios. Neste enclave único, fronte ás Illas Estelas, entre as caricias da brisa mariña e os aromas de sal e monte, os solpores permitirán vivir experiencias musicais aumentadas: un xeito distinto de desfrutar dun concerto, cos cinco sentidos postos na contorna e sumando ao ritmo das ondas o das mellores actuacións en vivo. O Concello de Nigrán quere con Solpor Monteferro poñer en valor un espazo tan espectacular como Monteferro ao tempo que ofrece aos grupos locais unha oportunidade de promocionar o seu traballo no “mellor escenario do mundo”. “Este ano engadimos roteiros xeolóxicos e arqueolóxicos ao festival Solpor para, precisamente, concienciar á cidadanía do tesouro que temos”, explica o alcalde, Juan González. “Esta sublime localización e a indubidable calidade artística dos grupos participantes farán, sen dúbida, que a maxia do solpor tome unha nova dimensión en Monteferro”. Rilla na rúa A programación de verán de Nigrán continuará a vindeira fin de semana cos food-trucks de Rilla na Rúa, do 21 ao 25 de xullo na Alameda da Ramallosa, e cun mes de agosto cheo de actos festivos: Parrulas Fest, Flota como Poidas, Chandefolk, o festival da cervexa artesá Val Miñor Fest ou os concertos de Carlos Núñez en Monteferro. Dentro dos roteiros incorpórase este ano como novidade a observación nocturna de petroglifos en Chandebrito, Priegue e Monteferro.