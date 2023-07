Música, tradición, gastronomía e arte na Guarda

Concello da Guarda ten preparada unha programación cultural para este verán dirixida a todos os públicos. O mes de xullo comezou cunha proposta gastronómica, a Festa da Langosta e a Cociña Mariñeira, e rematará con outra, coas Xornadas do Peixe Espada, do venres 28 ao domingo 30, nos establecementos hostaleiros e nas rúas da vila.

Pero antes, esta mesma fin de semana celébrase a festividade da Virxe do Carme. Hoxe haberá pasarrúas a cargo do Grupo de Gaitas do Club da Terceira Idade da Guarda e pola noite gran verbena co Grupo La Patrulla e a Orquestra Travesía. Mañá domingo, ás 11.30 horas, realizarase a saída dende a Igrexa Parroquial ata o Porto, onde ao mediodía se oficiará a Misa Solemne, coa Agrupación Musical da Guarda e o Coro Cantábile, e posterior ofrenda floral; ás 19.00 horas terá lugar a tradicional regata de gameliñas organizada conxuntamente entre a Comisión de Festas e a Asociación Piueiro e para rematar, ás 20.00 horas, Festival de Música con Algarabia Folk.

Xa de cara ao vindeiro sábado, 22 de xullo, está programado o Encontro dos Pobos, organizado pola Asociación Do Fusco ó Lusco, contará coas actuacións dos grupos Bychlewianca (Polonia), Parranda Chaboco (Tenerife) e Do Lusco ó Fusco (A Guarda); será a partir das 20.30 horas, no auditorio de San Bieito. E na xornada seguinte de domingo, no mesmo lugar, celebrarase o Festival de Danza Attitude.

Na última fin de semana do mes, ademais da cita gastronómica co peixe espada, celebrarse tamén a III Mostra Creativa do Baixo Miño, será o sábado 29 ao longo de todo o día na Praza de Avelino Vicente. E ao serán, concerto de malabares coa Banda da Música da Guarda, ás 20.30 horas, no auditorio de San Bieito.

Tampouco faltarán este mes, e durante todo o verán, as saídas de navegación pola costa a bordo da embarcación tradicional a vela o volanteiro Piueiro e as visitas guiadas ao Monte Santa Trega.

Por outra banda, dende o vindeiro martes e ata o 1 de agosto poderase visitar a exposición “4 médicos pintores” na Casa do Concello, de luns a venres en horario de 09.00 a 14.00.