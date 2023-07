O Rosal está a celebrar a súa Feira do Viño. Dente onte e ata mañá a Praza do Calvario aglutina boa parte da actividade dunha evento que de novo marida a enoloxía coa música, a cultura, o lecer, a gastronomía e o patrimonio rosaleiro e que por primeira vez conta coa participación do tecido asociativo do municipio.

“O viño está arraigado na nosa cultura. É parte da nosa identidade, da nosa orixe, un sector estratéxico que non só imprime calidade e emprego ao Rosal, senón que xera riqueza cun tamaño empresarial e de exportación arredor do mundo moi importante”, explicaba a alcaldesa, Ánxela Fernández durante o acto de presentación desta trixésimo primeira edición, que contou coa participación do presidente da Cofradía Cabaqueiros do Viño do Rosal, Enrique Costas, e de numerosos representantes das bodegas e empresas participantes na feira.

A feira abriu onte as súas portas coa tradicional cata comentada e lectura do pregón a cargo de Jorge Vila, fundador e director de Galicia Wine Academy, a primeira escola autorizada para impartir as prestixiosas cualificacións do Wine&Spirit Education Trust en Galicia e unha das principais escolas WSET© en España. Logo do pregón procedeuse ao nomeamento de confrades e entrega de insignias e xa para rematar esta primeira xornada, concerto de Blues do País e Sindicato da Verbena.

As casetas abren ás 11.30 e hoxe ás 12.30 horas terá lugar un showcooking a cargo do chef Álex Iglesias no marco do proxecto de cooperación transnacional ‘Eurochef II – European Showcooking: Sharing gastronomy and experiences’, do que forma parte Eu Rural.

Despois de abrir boca, ás 13.30 horas, será a quenda dun concerto lixeiro a cargo de Llorente&Tribu. Pola tarde, ás 19.00 horas, tocará o grupo de gaitas Airiños do Folón, ás 20.00 horas Pulpiño Viascón amenizará a tarde de nenos e nenas co seu ‘Trikimachín’ e ás 23.00 horas rematará o día ao ritmo de The Soul Jacket.

Xa mañá domingo a feira comezará ás 12.00 horas cun obradoiro de cociña para a cativada con Isaac Míguez, para o cal é preciso inscribirse previamente. Nova sesión vermú, ás 13.30 horas, concerto lixeiro nesta ocasión a cargo de Acevedos Delgados. E pola tarde, actuación infantil do Mago Noel e o seu espectáculo ‘Que curioso’, ás 19.00 horas, e concerto con Somoza Trío ás 20.00 horas. A feira pechará á medianoite e hoxe ás 2 da madrugada.

De xeito paralelo, a sala de exposicións do Concello acolle ata o 25 de xullo tres mostras ás que o público pode visitar de balde, de 11.00 a 14.00 e de 18.00 a 22.00 horas, dúas exposicións de pintura de Antonio Baños Saldaña e Antonio Comesaña Abalda e outra a cargo do Grupo Filatélico e Numismático Val do Rosal.

Transporte

Para facilitar os desprazamentos ata a feira da veciñanza da comarca, o Concello habilitou un servizo de autobús con dúas liñas circulares San Xián-O Rosal e Tui-Tomiño-O Rosal. Os billetes teñen un prezo de 2 euros.