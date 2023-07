A ribeira de Caldelas de Tui acolleu a clausura dunha nova edición do programa ‘Cultiva a Mente’, iniciado en 2019 e impulsado polo Concello de Tui en colaboración AFAGA, a Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer e outras demencias de Galicia. Nel participaron 134 persoas nun programa que se desenvolveu este ano en nove parroquias de Tui: Areas, Caldelas, Guillarei, Pazos de Reis, Rebordáns, Randufe, Ribadelouro, Pexegueiro e Malvas.

Durante o acto entregáronse os diplomas á veciñanza participante nesta edición, que logo compartía unha comida na ribeira de Caldelas. Presentes no acto estiveron o alcalde de Tui Enrique Cabaleiro, o concelleiro de Servizos Sociais Ismael Diz, e membros de AFAGA, entre eles o seu presidente Juan Carlos Rodríguez.

O principal obxectivo do programa ‘Cultiva a Mente’ é previr o deterioro neurodexenerativo e a promoción de hábitos saudables a nivel cognitivo, emocional, físico, funcional e social, promovendo un envellecemento activo. Actualmente, o 83% das participantes son mulleres e a idade media dos usuarios e usuarias é 76,5 anos.

Dende o primeiro ano, continúan no programa 42 persoas (o 56% do total) e o motivo máis habitual das baixas é o deterioro de saúde, seguido de falecementos ou incompatibilidade de horarios e asuntos persoais. A inversión total do programa ascendeu aos 83.927,39 euros en total nestes catro anos.