Álex Sierpes, integrante da Sociedade Atlética do Trega, vén de ser recibido no Concello da Guarda polo seu galardón de actual campión de España nos 1500 metros obstáculos en pista ao aire libre na categoría Sub 16. No acto, no que se proxectou un vídeo con algunhas imaxes da súa participación en diferentes probas deportivas, estiveron presentes representantes da corporación local, familiares e amizades do deportista, que expresaron a súa gratitude polos seus éxitos deportivos, recibindo un agasallo conmemorativo. No acto tamén se proxectou. Álex, o seu irmán Christian e os seus pais remataron esta recepción no balcón da Casa dos Alonso, onde saudaron aos asistentes que agardaban na Praza do Reló baixo lemas de “Campión! Campión!”.