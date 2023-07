Un total de 70 nenos de entre 3 e 12 anos participan nunha nova edición de “Gondoverán”. Trátase dun programa de lecer e tempo libre preferentemente para os fillos de familias traballadoras, co obxectivo de favorecer a conciliación da vida familiar e laboral durante o mes de xullo, ao tempo que se potencia o desenvolvemento integral da cativada a través dunha programación que combina o xogo con actividades creativas, culturais e coñecemento da contorna próxima dende unha pedagoxía do lecer baseada na educación en igualdade e hábitos saudables, xestionado pola Concellería de Igualdade a través do Centro de Información á Muller.

Ademais de diferentes actividades educativas e de lecer a rapazada participa en varias saídas e excursións. Así visitan, entre outros, lugares Chan da Lagoa onde pasan toda a mañá, fan actividades e xogos de auga, traballan o medio ambiente, a igualdade, resolución de conflitos, alimentación saudable e realizarán tamén unha pernocta. O alcalde Paco Ferreira visitou o campamento na súa xornada inaugural para saudar a tódolos participantes. O rexedor destacou a importancia deste tipo de campamentos “para facilitar a conciliación das familias no período de vacacións escolares, e tamén para que as nenas e nenos poidan seguir co seu proceso educativo e de socialización nun espazo de lecer”.