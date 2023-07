O festival Season Fest xa ten novo emprazamento. Celebrarase do 21 ao 24 de setembro en dous lugares do municipio de Gondomar: o Parque da Coelleira e o Parque das Ánimas.

Isaac González, director do Season Fest, asegura sentirse “moi satisfeito” coa nova localización. “Gondomar permítenos permanecer no Val Miñor, unha das zonas máis bonitas e con máis recursos do sur da provincia de Pontevedra”, sinala. Ademais, comenta que “outro dos propósitos era buscar un lugar achegado ao emprazamento anterior (Baiona) para non romper os plans de toda a xente que xa mercara o seu abono e tiña hoteis reservados pola zona”.

Pola súa banda, o alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, declara que “Gondomar recibe ao festival cos brazos abertos e agradecemos a confianza da organización. É unha honra para nós acoller un festival desta categoría. Ademais, que mellor ocasión que esta para que un veciño ilustre de Gondomar, como Iván Ferreiro, poida ofrecer un gran concerto na súa casa.”

A organización do Season Fest confirma que se manterá integramente o cartel que se fixera público hai uns meses. Xoel López, Iván Ferreiro, Triángulo de amor bizarro, os portugueses Capicúa e os grupos emerxentes do panorama indie de dentro e fóra de Galicia Margarita quebrada, Anabel Lee, Xenia, Firmado, Carlota, Lusillón, Aeronave adolescente, Visions of Johanna, Sr. Jingles, Habitación Vudú, Tarde a todo e Señora DJ, son os grupos confirmados para esta nova edición do Season Fest coa que o festival cumpre o seu quinto aniversario.

O público que queira asistir ao pode mercar xa o abono na páxina web www.seasonfest.es. Ademais, todas as persoas usuarias do Carné Xove poderán adquirilas cun 15% de desconto.

O festival contará unha vez mais co apoio da Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra, Fest Galicia, AIE, Concello de Gondomar e Vibra Mahou.