A Escola Municipal de Música do Porriño ten aberto o prazo de inscrición previa de novo alumnado para o curso 2023/24. Así, poderase solicitar praza ata o vindeiro mércores, 19 de xullo, de modo presencial, no Rexistro Xeral do Concello do Porriño, ou ben de xeito telemático, a través da Sede Electrónica. A folla de solicitude, que se debe entregar cuberta, pode descargarse da web municipal ou recollela no Centro Cultural, en horario de 09.00 a 14.00 horas.

Cabe destacar que a orde de entrega da inscrición será determinante na orde de matrícula e que a matrícula definitiva formalizarase no mes de setembro, despois da publicación das listas das persoas admitidas. A oferta da Escola é ampla, incluíndo música e movemento para a cativada dende os 4 anos, linguaxe musical para todas as idades e as especialidades de violín, viola, violonchelo, percusión, guitarra, piano, canto, gaita, clarinete, frauta traveseira, saxofón, oboe, fagot, trompa, trompeta, bombardino, trombón, tuba e percusión tradicional. Tamén conta con agrupacións como a coral infantil, a coral polifónica, o grupo de música tradicional, a orquestra de corda e a banda.