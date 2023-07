O Concello de Nigrán ofrecerá o 28 e 29 de xullo a edición máis xuvenil da historia do Nigranjazz descontando ao célebre guitarrista estadounidense Steve Cardenas, profesor da mítica New School de New York e quen ofrecerá tamén unha master-class. O evento, que xa conta con cartel, deseñado polo canario Melchor de Ponte Caicoya, foi presentado na nave de cervexas Banda en Porto do Molle, marca local que, un ano máis, colabora co festival.

“Este ano destaca a mocidade dos músicos, moitos deles galegos que se están a formar en Holanda ou Suíza e, que, a súa vez, teñen contacto alí con outros artistas europeos. A través deles, os mellores da súa xeración, os asistentes poderán constatar que o futuro do jazz mundial está en moi boas mans”, destaca Felipe Villar, director do festival e quen desde o principio apostou por mesturar nas formacións do Nigranjazz a músicos internacionais con locais. Deste xeito, unha das xoias desta edición será poder ver o sábado 29 ao guitarrista de Kansas Steve Cardenas (especialista mundial en Thelonious Monk) nunha formación creada ex-profeso para o festival co catalán Simón Osuna ao contrabaixo e do galego David Puime á batería, ambos tamén mozos que non chegan á trintena.

Así, o pianista vigués Suníl López abrirá o festival o venres 28 con Joan Codina ao contrabaixo e Genius Wesley á batería seguido do guitarrista italiano Simone Basile co seu quinteto (Manuel Caliumi ao saxo, Enzo Carniel ao piano, Ferdinando Romano ao baixo e Giovanni Paolo Liguori á batería). O sábado 29 será a quenda do trío do saxofonista Miguel Seoane (Mauro Cottone ao contrabaixo e Giacomo Camilletti á batería) e a continuación, o concerto estelar de Steve Cardenas, quen ofrecerá unha masterclass o sábado pola mañá no auditorio municipal. Como é habitual, tras cada xornada haberá jam-session no mesmo recinto, o venres abriraa o cuarteto do trompetista Gabriel Saitto e o sábado o do guitarrista Martín Verde.

“É un orgullo para Nigrán contar cun dos festivais de jazz máis lonxevos de Galicia e poder ofrecer á grandísima canteira que temos a oportunidade de tocar con músicos internacionais e de aprender con eles grazas ás master-class”, subliña o alcalde, Juan González, quen apostou pola creación do Nigranjazz sendo precisamente edil de Cultura.

Como cada ano, será un festival inclusivo que disporá de mochilas vibratorias para toda aquela persoa xorda que o solicite previamente enviando un correo electrónico ao enderezo info@entresignos.com ou envidando unha mensaxe de WhatsApp ao número 690679675.

Igualmente, a unión de música e deseño que se mesturan grazas ao concurso de carteis ‘Quin Alborés’ (deseñador gráfico falecido que impulsou o festival e deseñou os tres primeiros carteis) será visible durante todo o mes de xullo nunha exposición que recompila todos na fábrica de cervexas Banda, situada no Parque Empresarial Porto do Molle (Rúa do Labrego, 22, nave 5E).