O Concello de Covelo presentou a programación do “Verán Cultural” cunha aposta pola música en directo, os concursos, obradoiros e diferentes actividades dirixidas a todos os públicos. Un ano máis, o obxectivo é achegar a cultura e as actividades de lecer ás parroquias, motivo polo que organiza eventos en Campo, Barcia de Mera, Maceira e Piñeiro.

O evento máis inmediato é o programado para hoxe mesmo no que Vicky Peña e Orestes Gás presentarán no XV Ciclo de Música Relixiosa de Barcia de Mera o seu espectáculo “Desarraigo. Refugiados en el verso y en el canto” con textos de Alberto Iglesias, ás 20.00 horas. De xeito paralelo, na Praza Mestre Cerviño terá lugar a actividade infantil “Muralismo e pinturas naturais para a igualdade. A Naturoteca”. Mañá domingo, ás 22.00 horas, haberá sesión do cine de verán no centro urbano e o vindeiro venres 21 comeza a programación especial das festas patronais e do churrasco. Será a partir das 23.30 horas cunha discoteca móbil que se instalará na praza Mestre Cerviño para celebrar a Festa da Xuventude.

O domingo 23 organízanse varias quendas para poder participar na visita guiada ao Serradoiro dos Carranos, en Maceira, da man do guía de montaña Julio Eiroa. O luns 24 chega a verbena coa orquestra Ritmo Joven e o martes 25, día de Santiago, celébranse as festas patronais e a XLII edición da afamada cita gastronómica do churrasco coas actuacións de Pelepau e Milladoiro.

Rematadas as festas grandes, a programación cultural continúa e o día 28, ás 20.30 horas, volverá o programa Ler Conta Moito coa actividade infantil “Filipa cos contos. Bandullo azul”. Na xornada seguinte a praza do centro urbano acollerá o concurso de tortillas, postres e croquetas e o domingo 30 unha nova andaina, nesta ocasión o roterio do Xabriña, con saída ás 09.00 horas dende Paraños.