Co obxectivo de favorecer a conciliación familiar á vez que ofertar actividades de lecer para a cativada, o Concello de Soutomaior organizou para este verán un dobre espazo para cubrir todo o período de vacacións escolares. Así, ao xa habitual “Campamento de Verán” únese o “Verán artístico”. Do primeiro deles, que deu comezo o luns 26 de xuño, celebráronse xa dúas quendas e queda agora outra máis, a terceira e último, que dará comezo o vindeiro luns, prolongándose dúas semanas, ata o venres 28 de xullo.

Verán artístico

E, sen esperas, o luns 31 iniciarase o “Verán artístico” que durará ata o 8 de setembro, organizado tamén en tres quendas, as dúas primeiras de quince días, do 31 de xullo ao 14 de agosto e do 16 ao 31 de agosto, e a última dunha semana, a primeira de setembro, previa ao comezo do curso escolar, do luns 4 ao venres 8.

Ámbalas dúas iniciativas están dirixidas a nenos de entre 3 e 14 anos empadroados no Concello de Soutomaior e a participación é de balde. A oferta que se lanzou (as inscricións xa están pechadas dende maio) foi de medio cento de prazas para cada unha das quendas de cada un dos programas, é dicir, un total de 300 para todo o verán.

Tamén en ámbolos dous programas as actividades teñen lugar entre as 09.00 e as 14.00 horas, con posibilidade de aula matinal, desde as 08.00 horas, e /ou de alongar a saída ata ás 15.00 horas.