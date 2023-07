Máis de 120 ciclistas disputarán mañá, a partir das 11.00 horas, na capital da Paradanta a I Pump Track A Cañiza, a primeira das catro competicións da Copa Galicia de Pumptrack organizada pola Federación Galega de Ciclismo e que tamén celebrará o vindeiro 26 de agosto en Mondariz o Campionato Galego.

O alcalde Luis Piña destacou durante o acto de presentación que estas novas instalacións, recentemente inauguradas, están a ter “unha gran acollida por parte dos cañicenses e de deportistas de toda a comarca e da nosa área de influencia, Vigo e Ourense. Foi unha aposta forte polo deporte urbano como un atractivo turístico máis”.

Esta nova instalación deportiva de skatepark e pumptrack é, segundo sinalou o seu deseñador, o técnico Álex Durán (responsable das probas do DMX do festival O Marisquiño), “a máis completa de toda Galicia”. Unha infraestrutura que suma máis de 3.300 metros cadrados para a práctica de deporte urbano, divididos no skatepark, o pumptrack, zonas verdes e unha zona de acceso.

“Estamos orgullosos desta nova instalación deportiva e encantados de poder presumir do mellor conxunto de pumptrack e de skatepark de Galicia que, segundo afirman os deportistas expertos, ten a mellor rúa principal de skatepark de toda España”, remarcou o alcalde durante o acto no que estivo acompañado do delegado provincial da Federación Galega de Ciclismo, Óscar Sánchez e de Marcos Porto, responsable do Club Pontebike Team e xerente de SportKids, organizadores do evento.

Campionato BMX da Cañiza

O evento deportivo de mañá, que inaugura o calendario de probas desta nova pista de deporte urbano, complementarase coa celebración, o vindeiro 2 de setembro, do Campionato BMX da Cañiza.