Comezado o verán, chegou tamén a programación cultural para a época estival no Concello de Baiona. Foi presentado co inicio do mes o “Baiverán 2023”, un programa no que se inclúe, segundo indican dende o consistorio, máis dun cento de actividades. Son concertos e actuacións musicais, monólogos, espectáculos familiares, conferencias, charlas, festas populares, feira de actividades e coleccionismo, entre outras moitas, algunhas delas realizadas polos distintos colectivos e asociacións baionesas e tamén do Val Miñor.

Tampouco falta o cinema ao aire libre, así como o Ciclo Mestre Mateo que leva, os luns, as proxeccións das longametraxes de ficción e documentais finalistas dos premios do audiovisual galego ao Multiusos do Mercado de Sabarís, lugar onde a pintura tamén ten o seu espazo, programándose ata nove mostras, e no que se celebra o ciclo de conferencias “O Falar das Pedras”, organizado polo Arquivo Histórico e a Biblioteca Pública Municipal de Baiona

“O noso obxectivo principal é brindar tanto á veciñanza, as persoas visitantes, como aos turistas, a oportunidade de gozar dun verán excepcional nun lugar que se distingue pola súa excelencia turística na Rías Baixas”, sinalaba o alcalde Jesús Vázquez no acto de presentación do Baiverán 2023, no cal estivo acompañado pola concelleira de Festexos, Ruth Álvarez; o edil de Cultura, Policarpo Vilar e o presidente da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Baiona, Marcos Comesaña.

“Queremos que todas as persoas visitantes se mergullen na rica cultura e tradicións do noso municipio e para logralo preparamos un programa diverso. O Baiverán presenta unha ampla gama de actividades culturais para todos os gustos e nutrimos dita programación co noso talento e artistas locais e cos colectivos e o talento das nosas cinco parroquias. Tamén pretendemos que esta oferta complementaria teña un importante impacto económico tanto para a hostalería como para o comercio da vila. Pretendemos impulsar así a economía local e crear novas oportunidades de negocio”, puntualizou o rexedor

O Concello de Baiona deseñou así un programa de actividades para todos os públicos que deu comezo o 1 de xullo co VII Festival Folclórico Vila de Baiona e se estenderá ata a última festa popular coa que se despide o verán e se da a benvida ao outono, a xa tradicional Romaría de San Cosme e San Damián, que se celebrará os días 25 e 26 de setembro.

Unha das principais novidades da axenda estival deste 2023 céntrase na organización de tres festivais, todos eles en agosto. Un dirixido aos máis pequenos da casa baixo o título de “Peque Fest” con pintacaras e inchables, o mércores día 9 a partir das 17.00 horas na Praza do Concello, e que contará tamén, ás 20.00 horas, cun espectáculo de maxia infantil a cargo de Yago Barra. Outro, o “Mocidade Fest”, o mércores 23, para festexar o Día da Xuventude, que acollerá as actuacións de Ganjahr Family, Dj Diego Mariño e DJ Yaggo, a partir das 20.00 horas tamén na Praza do Concello. E o mes rematará co Festival Peregrino: encontro no Camiño, cun apartado (PeregrinArte) de actividades infantís, ás 12.00 e 19.30 horas na Praza do Concello e para as cales é preciso a inscrición previa na Oficina de Turismo; o espectáculo “Camiñantes e Cantantes. 30 anos de Camiño con La Ocaband” con Pepo Suevos, Manuel Manquiña e Pili Pampín a partir das 22.00 horas no Parque da Palma, onde, a medianoite, pechará o festival O Bruxo Queiman con “Queiman Folk”.

Pero antes de chegar ao mes de agosto quedan por diante 15 días cheos de actividades. O máis inmediato esta fin de semana, a festividade da Virxe do Carmen, con misa solemne cantada polo Coro de Homes Voces Baionesas, mañá ás 20.00 horas, seguida da procesión polas rúas do casco antigo da vila, do tradicional baile da danza das espadas e actuación da Banda de Música de Baiona. Ademais, ao longo do día de hoxe haberá unha feira de antigüidades e coleccionismo no Parque da Palma e pola noite actuará o Coro de Homes Voces Baionesas na Praza do Concello, onde mañá terá lugar o concerto Rock Q’Mola, nos dous casos ás 22.30 horas.

Para a vindeira semana, o martes e mércores celebrarase o III Mercado Mariñeiro do Revolto Artesán Galego e o xoves Santa Liberata. Coa fin de semana volverá a música, o venres 21 concerto de La buena vida Vigo e La Patrulla en Petit comité, o sábado 22 actuará Abóbriga e o domingo 23 pasarrúas ao mediodía da Asociación Cultural A Seneira e pola noite concerto de Ardelume.

Para o Día de Galicia están programadas dúas actuacións de Os Trebellos e o concerto de folk tradicional Habelas Hainas.