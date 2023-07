Un ano máis o Concello de Arbo organiza unha homenaxe as parellas que celebren as súas vodas de ouro. O evento terá lugar o vindeiro mes de agosto, o domingo día 6 na Praza do Concello.

Deste xeito, todos aqueles matrimonios que cumpran ou que cumprisen os 50 anos de casados no período que comprende o 31 de xullo de 2022 ata o 6 de agosto deste 2023, pódense anotar nas oficinas municipais do Concello de Arbo para ser partícipe desta homenaxe. Tamén se poden inscribir todas aquelas parellas que o ano anterior non puideron participar. A data límite para anotarse será o vindeiro xoves, día 20 de xullo.