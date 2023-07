O Concello de Arbo pon en marcha o seu particular Verán Cultural 2023 con actividades na biblioteca, enmarcadas no programa Ler Conta Moito. Son un total de catro actuacións infantís, todas elas en mércores e ás 11.30 horas. Esta semana tivo lugar a primeira delas, “Contábamos na casa”, e a seguinte será o día 26 de xullo, “Escándalo na biblioteca”, dirixida á cativa de 8 anos en adiante.

Para o mes de agosto están programadas “A nena que podía falar cos animais” o día 9 e “A igualdade non ten idade” o 23, a primeira é para nenos a partir dos 4 anos e a segunda para aqueles con idades comprendidas entre os e 13 anos.

Dende o Concello de Arbo animan á cativada do municipio a achegarse a biblioteca municipal para gozar destas actividades lúdicas e de fomento do hábito da lectura, cuxa entrada é de balde.

Por outra banda, está en marcha tamén o campamento de verán, do que participan un total de 66 rapaces de entre 3 e 13 anos, que ocupan as súas mañás con diversas actividades nas instalacións do CEIP Antonio Carpintero, axudando así a conciliar a vida familiar e laboral.