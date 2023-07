O Concello do Rosal continúa, logo da celebración esta fin de semana da Feira do Viño, coa súa axenda cultural cargada de actividades para o que resta do mes de xullo. Trátase do programa “Cultura polos barrios”, unha iniciativa que está a levar diversas actividades a diferentes puntos do municipio.

O vindeiro sábado, día 22, o público poderá desfrutar coa actuación de Uxía e Javier Ruibal na Praza do Calvario, na que presentarán un disco inspirado en poemas de Rosalía de Castro e Federico García Lorca. Será o primeiro acto das Festas do Pilar de Verán, que ata o día 25 contará con diferentes eventos como o Festival Xente Xida , o Encontro dos Pobos, o Torneo de Xadrez, actuacións infantís e coa actuación da Banda da Agrupación Musical do Rosal cun repertorio dos mellores musicais e acompañada de cantantes solistas como peche de luxo. A axenda cultural deste mes no Rosal acolle ademais unha nova edición do Rosal Cámara Fest, organizado pola Agrupación Musical do Rosal e que comeza o 26 de xullo coa actuación do grupo de clarinetes Klason na Escola Vella de San Miguel ás 21.00 horas e que continuará durante a primeira semana do mes de agosto. O mes rematará coa Mostra de Cine das Eiras, do xoves 27 ao sábado 29, organizada pola Asociación Ghorghalado, que celebra xa a súa terceira edición e comeza a facerse un oco entre os festivais dedicados ás curtametraxes. “Temos lista unha completa e vibrante programación coa que levar o lecer aos barrios do Rosal, gozando do bo tempo, das actividades ao aire libre e dun verán cheo de ocio, cultura e experiencias”, salienta a alcaldesa, Ánxela Fernández.