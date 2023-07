Coincidindo co Día Internacional do Orgullo LGTBI, o pasado mércores 28 de xuño, o festival Vive Nigrán presentou a súa sétima edición cun cartel máis transgresor que nunca, no que a diversidade é a súa bandeira. Así, dende a organización convidaban a “vir a divertirvos sen etiquetas, sen códigos de vestimenta, expresando a identidade de cada un como os nosos artistas. Somos fans da cultura, de romper o molde e, este ano temos un cartel do máis colorido”, aseguraban.

O festival, que deu comezo xa onte coas actuacións de Nada Surf, Los Enemigos, Morgan, Morreo e Eme DJ, inclúe para hoxe concertos de artistas comprometidos co colectivo LGTBI como son a artista chilena Javiera Mena, un icona do electro pop-queer; Samantha Hudson, activista, diva, actriz, performer e cantante, e o dúo musical Ojete Calor composto polos actores e músicos Carlos Areces e Aníbal Gómez, que interpretan aos personaxes de Carlos Ojete e Aníbal Calor, respectivamente. El festival Vive Nigrán reivindica el orgullo LGTBI este fin de semana en Praia América Abrirá a programación The Rapants, a partir das 19.15 horas e pecharaa Señora DJ, que pinchará ata as tres da madrugada. Vive Nigrán celébrase no campo de fútbol de Monte Lourido, cunha ampla programación para todas as idades e actividades complementarias. O festival volve a unha contorna privilexiada xunto a Praia América, coa colaboración do Concello de Nigrán, Deputación de Pontevedra, Xunta de Galicia e entidades privadas. As entradas pódense adquirir a través da páxina web vivenigran.com Máis que música Dende o seu nacemento Vive Nigrán é moito máis que música e busca a integración coa contorna e o patrimonio. E nesta edición volven actividades complementarias con propostas para todos os públicos a través das accións de vive sostible, vive patrimonio, vive igualdade e vive activo. Ojete Calor, primera confirmación del festival Vive Nigrán Así, para hoxe sábado, a partir das 13.30 horas, está programado un concerto na praia que contará coas actuacións de Caro Lemos, Sara Casas e María Gabeiras. Tamén para hoxe están previstas unha ruta de caiac turístico e unha sesión de iniciación ao surf. Para participar en ámbalas dúas actividades era preciso inscribirse previamente.