A Deputación de Pontevedra organiza entre os meses de xullo e decembro un total de 68 sesións das visitas teatralizadas ao Castelo de Soutomaior, que permitirán que máis de 2000 persoas descubran a fortaleza dun xeito diferente e desde a perspectiva da mitoloxía e as lendas da provincia de Pontevedra e de Galicia.

As visitas, agás as específicas para público adulto, están pensadas para público familiar a partir dos tres anos, estarán representadas por Troula Animación e teñen un prezo unitario de 8 euros (inclúe a visita ao castelo). As entradas poden adquirirse na propia páxina web do Castelo.

A programación do verán comeza este vindeiro luns. Haberá en xullo e agosto dúas sesións os luns e venres ás 11.30 e ás 19.00 horas. Xirarán en torno a un castelo encantado onde os máis pequenos e pequenas deberán desfacer o feitizo de encantamento que sofre a fortaleza. Organízanse 34 sesións, cun total de 1020 prazas, onde as nenas e nenos poderán interactuar coas catro personaxes protagonistas: o trasno (o enfeitizador comediante), a meiga (que realiza apócemas secretas), a moura (habitante e feiticeira do Castelo) e o bardo (o poeta oficial da misión). As visitas serán os días 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 e 31 de xullo e 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 e 28 de agosto.