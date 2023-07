A Asociación de Mulleres Rurais Caselas conmemorou o Día Internacional do Ioga cunha aula aberta solidaria na Praza do Concello a favor do Programa Municipal de Alimentos. Así, esta actividade gratuíta levaba como fin a recollida de alimentos non perecedoiros, coa doazón dun quilo por participante.Dende o Concello lembran que esta asociación realiza varias actividades ao longo do ano e aquelas mulleres interesadas en participar poden poñerse en contacto chamando aos teléfonos 669880265 ou 687554083