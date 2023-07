A praza de San Fernando, o Paseo da Corredoira e o Teatro Municipal de Tui van ser este ano os escenarios do III Festival da Cultura Tradicional e Folk que organiza a Asociación Cultural San Telmo de Tui co patrocinio do Concello de Tui xunto a outras entidades.

Este evento, que aposta pola cultura tradicional, celebrarase hoxe, mañá domingo e o vindeiro venres, 7 de xullo.

O VIII Certame de Gaita e Tamboril no que van participar seis concursantes das catro provincias galegas abrirá este serán a programación. Será ás 20.00 horas na praza de San Fernando. Ao remate, ás 22.30 horas, no mesmo lugar, estará en concerto Xosé Lois Romero e Aliboria presentando o seu segundo traballo discográfico “Latexo”, no que mesturan o tribal e ritual coa música folk galega tendo coma resultado unha sonoridade propia.

Mañá domingo a cita será no Paseo da Corredoira, onde ás 11.30 horas terá lugar unha mostra conferencia a cargo de Yerai Souto do obradoiro de vestimenta tradicional “O Sarillo” creado en 2020 en Fene co obxectivo de recuperar a autenticidade do traxe tradicional. Xa pola tarde, ás 19.30 horas, celebrarase o VIII Día da Muiñeira no que van participar trece agrupacións de Tui, Vigo, Redondela, Marín e Ponteareas.

Teatro

O III Festival da Cultura Tradicional e Folk pecharase o vindeiro venres ás 20.00 horas no Teatro Municipal de Tui coa estrea da obra teatral “Cartilla de racionamiento”. A entrada será de balde.

O director e dramaturgo da obra Yohel Santos González sinala que esta peza podería cualificarse coma un “caleidoscopio de emocións e memorias”. Engade que “sobre o escenario presentarase un conxunto heteroxéneo de escenas que invocan ás lembranzas dos homes e mulleres que viviron a posguerra civil Española en Galicia en xeral e en Tui en particular”. A obra é froito das entrevistas realizadas a persoas maiores de Tui nas que se plasma que tanto polo que contan coma por coma o contan se pode admitir que “na memoria existen imaxes indelebles”

Tanto o director como actores e actrices propoñen xunto coas persoas de Tui, que participan na representación, diferentes atmosferas que “pretenden evocar uns anos extremadamente difíciles de soportar, xunto con algúns momentos de luz que sen dúbida deixarán ao público cun bo sabor de boca a saída do teatro” indica Yohel Santos.