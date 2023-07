Os centros escolares da Cañiza e de Valeixe acolleron as primeiras xornadas sobre hábitos alimenticios, coincidindo cos últimos días de clase, quedando programadas para o seguinte curso novas accións neste mesmo eido.

Foron “almorzos saudables”, que teñen como obxectivo promover hábitos de vida saudables centrados nunha alimentación equilibrada, co consumo de froitas, cereais e lácteos e sensibilizar sobre a importancia dun almorzo completo como unha das comidas principais do día. Á vez preténdese erradicar as prácticas de consumos e de substancias aditivas non saudables e o que é máis importante, promover e actuar no colectivo máis temperá, prestando especial atención á poboación adolescente.

As actividades estiveron dirixidas á cativada de Infantil e de Primaria, estando especialmente implicados na súa organización a directiva e claustro de profesores dos centros escolares e o alumnado de 5º e de 6º de Primaria, que apoiaron co seu traballo o desenvolvemento das xornadas.

O programa, que está enmarcado dentro do servizo de prestación agrupada e xestión compartida cos concellos de Arbo, Crecente e Melón, xestionado dende o da Cañiza, retomarase nos centros escolares no vindeiro mes de setembro, intensificando e ampliando esta e outras accións, implicando tamén ás familias e ao profesorado co obxectivo final de que os escolares se conciencien sobre a importancia de seguir una dieta alimenticia saudable e equilibrada onde prime o consumo de froita, verduras e auga.

A actividade estará completada con outras accións do proxecto no que se traballará a importancia de conseguir unha axeitada saúde emocional. Nesta parte do proxecto participarán tamén todos os centros escolares, a través de obradoiros e os clubs deportivos dos concellos asociados.