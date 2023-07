Un total de dez modalidades deportivas diferentes son as que oferta o Concello de Ponteareas este verán para o sector da poboación máis novo.

Tenis, wushu e taekwondo, patinaxe, baloncesto, fútbol e fútbol sal, natación, ciclismo, petanca e hóckey son os deportes que se desenvolverá durante os meses de xullo e agosto.

Todas estas escolas deportivas son gratuítas e con prazas limitadas, polo que as persoas interesadas deben informarse e realizar a inscrición canto antes, enviando un correo electrónico ao enderezo deportes@ponteareas.gal ou de forma presencial no departamento de Deportes, situado no andar baixo do Concello.

A alcaldesa, Nava Castro, convida a todos os nenos e nenas a participar nalgunha destas escolas deportivas, “unha oferta pensada para que infancia e mocidade desfruten do seu tempo de lecer de xeito saudable e educativo.