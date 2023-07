Un ano máis, exipcios, gregos, romanos, galos e castrexos invadirán as rúas do Porriño. Será a vindeira fin de semana, durante tres xornadas, do 7 ao 9 de xullo, cando se celebre unha nova edición, a sétima xa, de Porrigalia, cos seus particulares xogos olímpicos.

Non faltarán os desfiles das cinco civilizacións, a competición olímpica, exhibicións, mercadillo cunha morea de postos de produtos de época e tamén gastronómicos, animación de rúa, unha gran queimada e moita música, sendo o prato forte dos concertos o protagonizado por Heredeiros da Crus, que terá lugar o venres 7 tralo acendido da chama olímpica. La Patrulla, Traffic House, Raper Vocal Live, Generación M, Beatriz Martínez, Gin Tonic, Dj Dsaoul, María Lamuela, King Kids, a Banda de Balbina e os dj Pitty, Samu Pexe, Keva, Mus e Xian completan o cartel musical, no cal tampouco faltará o ritmo da batucada Leña Verde e o das charangas Vai de Baile, Fanfarria Furruxa, Imperiais, Noroeste e Anchoa.

Pero antes de todo, e seguindo coa tradición iniciada o pasado ano, o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, será destronado polo rei castrexo Breogán, que tomará as rendas da vila ao longo destas tres xornadas festivas, nas que a capital do Val da Louriña, retrocede centos de anos atrás e para elo todo estará ataviado para a ocasión, dende as vestimentas dos participantes á decoracións das rúas e a temática dos espectáculos e actuacións.

As agrupacións (anpas, asociacións e clubs deportivos) inscritas para participar nos desfiles percorrerán as rúas do centro da vila, dende San Sebastián e ata a praza do Concello, na noitiña do venres e o sábado ao mediodía, tralo cal terá lugar a lectura do pregón, a cargo do propio rei castrexo, interpretado un ano máis polo monologuista e actor Pepo Suevo. Ao rematar, e antes do xantar, celebrarse unha das novidades desta edición, a Gladiator Kids, unha proba de obstáculos para a cativada de 3 a 10 anos, con inscrición previa e gratuíta en www.deporticket.com/web-evento/8491-porrigalia-kids

Pola tarde terán lugar as olimpíadas técnicas, nas cales se fará a exhibición de diversas modalidades deportivas, as mesmas que, ao día seguinte, formarán parte da competición. Loita, carreira de 100 metros, carreiras de 4x100 metros, salto de lonxitude, salto de altura e lanzamento de peso compoñen os VII Xogos Olímpicos do Porriño que se celebrarán na rúa Domingo Bueno a partir das 11.00 horas do domingo 9.

E a maiores de todo isto haberá espectáculos de cetrería, un showcooking, representación teatral, xogos populares e como broche de ouro pechará Porrigalia Troula Animación co seu espectáculo de lume “Errantes”.

Toda a programación actualizada pode consultarse na web www.porrigalia.org.