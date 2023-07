A Federación Galega de Balonmán, da man da Mancomunidade de Concellos do Morrazo leva o balonmán ás praias de Bueu e Moaña a través de cinco torneos e unha Fase Final.

A Xira Galega deu comezo antonte, xoves, na praia Banda do Río de Bueu. A competición levarase a cabo en catro pistas ata mañá domingo, e en dúas pistas do 6 ao 9 de xullo; participarán mais de 85 equipos divididos en nove categorías masculinas e femininas.

A gran demanda de participación, unida á dificultade loxística e ás limitacións de ocupación máxima dos areais provoca que cada torneo se celebre de xoves a domingo, ademais de estar a traballar nunha sede máis para albergar os encontros do 6 ao 9 de xullo.

Esta iniciativa pretende que o balonmán praia estea presente durante o mes de xullo en forma de competición federada, pero que tamén dea a posibilidade de que calquera persoa poida practicalo fóra dos horarios de competición; para iso, o estadio que montará a Federación Galega de Balonmán estará a disposición dos clubs para a celebración de adestramentos, campus, actividades de promoción, etc…; mais aló do que a propia federación vaia a organizar.

Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán destacou que “é especial comezar en Bueu, o Balonmán Praia Galego débelle moito a este concello, por todas as facilidades que nos aporta, polo marco incomparable que supón para os e as participantes, e porque supón volver ás orixes, xa que a Asociación O Patelo foi das pioneiras no fomento desta modalidade dentro da nosa comunidade”.

Ata mañá estase a celebrar o I Torneo Mancomunidade Concellos do Morrazo Concello de Bueu (4 pistas) no que participan todas as categorías agás as xuvenís. O II Torneo Mancomunidade Concellos do Morrazo Concello de Bueu (2 pistas) do que formen parte todas as categorías agás as cadetes será do 6 ao 9 de xullo. O III Torneo Mancomunidade Concellos do Morrazo Concello de Moaña (4 pistas) disputase do 13 ao 16 de xullo e participarán todas as categorías agás as infantís. E o IV Torneo Mancomunidade Concellos do Morrazo Concello de Moaña (4 pistas) será do 20 ao 23 de xullo e nel participarán todas as categorías agás as sénior

Todos os clubs ou equipos interesados en participar na Xira Galega de Balonmán Praia deberán anotarse a través da páxina web da Federación Galega de Balonmán ou dirixirse a bmpraia@fgbalonman.com.

De xeito paralelo, o verán en Bueu volve a ter unha vez máis os tradicionais torneos de fútbol sala que organizan a Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu e Concello de Bueu na pista da Banda do Río. Os equipos participantes para este mes de xullo están xa practicamente pechados con 8 equipos en cada unha das categorías, promesas B e promesas A. No caso da categoría sénior están próximas a pecharse as 20 prazas que hai dispoñibles.

Os partidos terán lugar na icónica pista da Banda do Río que desde os anos 80 acolle unha cita que converte a Bueu nun referente do fútbol sala cun ambiente festivo e competitivo polo que pasan moitos xogadores de grande nivel e que é ademais un grande aliciente para os espectadores que enchen o espazo. Precisamente o pasado ano o Concello de Bueu reforzou a capacidade da bancada con diversos elementos e levou a cabo unha serie de melloras nas porterías e nos peches, xunto coa iluminación, o pintado e a colocación de novas porterías. Precisamente este ano desde o goberno bueués optouse por reforzar a iluminación para que se poidan disputar en perfectas condicións de visibilidade os catro encontros que comezan cada día ás 20.15 horas e que se prolongan ata o anoitecer de xeito consecutivo.

Para o mes de agosto será a quenda do torneo de base, coas categorías prebenxamín, benxamín, alevín e infantil. O pasado ano participaron en cada tramo 3, 5, 8 e 10 equipos respectivamente e neste 2023 desde a organización esperan superar o número de escuadras que tomarán parte desta cita do verán que ten menos edicións que o seu irmán maior, pero que xa conta con dúas décadas. As inscricións para esta cita aínda se poderán facer durante o mes de xullo con información tanto nas redes sociais do ADFS Bueu como do Concello. Co recadado coas inscricións o club local de fútbol sala financia a súa actividade anual, que conta ademais de co seu equipo sénior con equipos masculinos e femininos en diversas categorías de base.