O vindeiro sábado, dende as 09.30 e tara ás 22.00 horas, no multiusos das Pozas, terá lugar a primeira edición do Festival Saúde Natural, organizado por Noelia Conde do centro Naturopatía Saluz Naturópata e presidenta do Consello de Naturópatas de Galicia, e por Carlos Rodríguez de Ekohuerta, experto en plantas medicinais e nutrición biolóxica.

A temática do festival é dar a coñecer a gran variedade de técnicas alternativas que hai dentro do marco da saúde natural para recuperar e mellorar a calidade da saúde. Por iso contarán con expertos profesionais da saúde natural que ofrecerán conferencias gratuítas onde se abordarán temas como a medicina integrativa, a microbiota, plantas para o rexuvenecemento celular, entre outros. Alimentación ecolóxica Haberá unha gran variedade de casetas de alimentación ecolóxica, plantas medicinais, auga de boa calidade, artesáns de cosmética natural, produtos naturais e destacar a participación da Escola Europea Parasanitaria ESPS, que impartirá prácticas dirixidas a menores, de como facer unha reanimación cardiopulmonar. Faranse tamén consultas individuais, polo que desde a organización animan a toda a veciñanza a que se achegue a reservar a súa cita cos diferentes profesionais que estarán presentes. A xornada estará acompañada de sorteos de agasallos, actuacións musicais en directo, unha zona para degustar alimentación ecolóxica e actividades para a cativada durante todo o día.