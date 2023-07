Tarde de música, risas e algunha que outra bágoa na graduación dos 75 estudantes de Bacharelato e dos ciclos medios de Aproveitamento e Conservación do Medio Natural e de Instalacións de Telecomunicacións do IES Antón Alonso Ríos, que despediron esta etapa educativa vestidos de etiqueta e ante un Espazo Fortaleza de Goián ateigado de público.

Ante centos de persoas entre familiares, amigos, profesorado e autoridades, rapazas e rapaces amosaron o seu talento, emotividade e simpatía nun acto de gran tradición, alegría e beleza. Foron unhas horas cheas de emocións para as que todo o alumnado preparou nos últimos días actuacións, decorados e discursos cos que poñer o broche de ouro ao seu paso polo centro.

A alcaldesa, Sandra González, quixo dar os parabéns a todas as mozas e mozos “non só por acadar este importante logro educativo, senón por ser capaces de encher este espazo máxico ao aire libre. Porque non hai auditorio pechado que poida acoller a tanta xente como a que está aquí acompañándovos a todos e todas no peche dunha etapa”. “O noso municipio está cheo de rapaces e rapazas prometedores que de seguro construirán un futuro brillante”, resaltou a rexedora durante o acto que comezou coa intervención da directora do centro, Cruz Garrido, e que tamén contou coa presenza da concelleira Cristina Martínez.

ANPA Solleiro

Na gala tamén se quixo poñer en valor o traballo realizado nos últimos cursos pola directiva da ANPA Solleiro, renovada neste curso. Unha tarde na que o alumnado dirixiu un programa cargado de actuacións musicais e de danza, discursos de profesorado e alumnado, entregas de premios, diplomas e bandas de graduación coas que deleitaron a todo o público.