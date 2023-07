Langostas, percebes e nécoras son os pratos estrela hoxe e mañá na Guarda

Langosta, enteira a 40 euros e por 20 euros a metade, a 15 os percebes e a 6 euros a nécora, son os prezos que podemos atopar esta fin de semana na Guarda. A vila celebra a Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira baixo unha gran carpa cunha ampla oferta gastronómica e de viños nas inmediacións do porto.

O pistoletazo a esta trixésimo primeira edición foi no serán de onte, na Praza do Reló, cando tivo lugar o acto inaugural da festa coa benvida do alcalde, Roberto Carrero; a lectura do pregón, a cargo do actor e humorista galego David Perdomo e a entrega da langosta de honra 2023, tralo cal o Grupo de Gaiteiros da AGADIC protagonizou un pasarrúas desprazando o eixo da festa ao porto da vila, onde ás nove da noite, abriu oficialmente a carpa na que están instalados os postos dos catro restaurantes participantes e unha adega, envolto todo elo nun ambiente mariñeiro, tradicional e moi festivo, arredor do cal se desenvolverán as actividades programadas para hoxe e mañá.

A carpa abrirá hoxe e mañá ás 11.00 horas, de maneira ininterrompida ata a noite, para servir xantares e ceas. Son catro os postos de establecementos hostaleiros (O Roxo, O Cangrexal, Xeito e Casa Olga) que de maneira común servirán pratos de langosta, percebes e nécoras e de sobremesa a tradicional rosca de xema da Guarda, que terá un prezo de 20 euros enteira, 11 metade e 3 euros a ración.

A maiores en cada seu stand ofreceranse outras variedades culinarias centradas todas elas en produtos do mar: calamares, chipiróns, chocos, mexillóns, gambas, langostinos, vieiras, zamburiñas, polbo, cigalas, navallas, camaróns e ameixas, con cadanseu prato doce ademais da rosca de xema: tarta de améndoa, cañitas de crema, tarta de mirabel e filloas recheas.

A maiores existe un posto de viños da Adega Gran Novás, no que despachan as botellas a 13 euros e as copas a 2,50 euros. e outro a modo de cafetería.

Feira de Artesanía e navegación co Piueiro

De xeito paralelo á oferta gastronómica, hai unha axenda cultural para todos os públicos e gustos. Ao longo das xornadas de hoxe e mañá, na contorna do Porto, celébrase unha Feira de Artesanía e pola tarde, de 16.30 a 19.30 horas estarán instalados inchables acuáticos para o desfrute da cativada.

Ademais, programáronse cinco saídas diarias de navegación co volanteiro Piueiro, a embarcación mariñeira tradicional do pobo de A Guarda, ás 11.00, 12.00, 17.00, 18.00 e 19.00 horas.

A música tamén terá cabida, así hoxe ás 10.30 horas haberá pasarrúas a cargo do grupo tradicional Trebón dos Xidos e pechando a xornada, ás 23.00 horas, actuará o conxunto de folk galego Os d’Abaixo. Mañá domingo será o grupo De Vacas o que poña o broche de ouro, a partir das 20.00 horas, co seu novo espectáculo Divas Live, unha homenaxe ás mulleres do pop. E outro espectáculo, este de Lila Star cargado de circo, funky e humor, será o que teña lugar hoxe, tamén ás 20.00 horas.