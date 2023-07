Javier Baquero presentou, no local social de Dornelas, o seu cuarto libro “Aclaraciones históricas del Ayer y hoy de Mos IV”.

A súa traxectoria laboral desenvólvese no ámbito industrial, especializándose no sector do automóbil; con recoñecemento pola súa implicación e achega ao deseño a través da investigación e desenvolvemento.

Desde os anos 80 alternou a súa dedicación profesional coa súa paixón etnográfica, procura e recompilación histórica.