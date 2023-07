Gondomar estrea o seu conto musicalizado

Composicións inéditas creadas polo profesorado e alumnado de piano, guitarra, violín, clarinete e saxofón pecharon unha tarde máxica no auditorio Lois Tobío a través do libro da escritora Soledad García “Un paseo por Gondomar”.

Literatura e música para finalizar o curso do Conservatorio de Gondomar, con máis de 39 anos de experiencia e polo que pasaron a gran parte das e dos músicos da comarca do Val de Miñor.

O alcalde Paco Ferreira agradeceu “o gran traballo do alumnado para musicalizar o libro que pon en valía o patrimonio arqueolóxico e ambiental de Gondomar a través dun paseo polas súas dez parroquias, destacando a importancia do conde Diego Sarmiento de Acuña e o potencial cultural de Gondomar”.

O rexedor explicou que o libro, “ademais das fermosas ilustracións e coidada maquetación do grupo Solaina, conta cunha ruta QR para fomentar hábitos de vida saudables e coñecer lugares tan máxicos como o xacemento de Chan do Cereixo en Donas, os petróglifos de Chan de Outeiro de Couso, os muíños da Serra de Peitieiros, o barrio da Pedra de Morgadáns, a Pedra dos Corazóns de Chaín, o xacemento de Agua da Laxe de Vincios, o acueducto do Bravo en Gondomar, o pazo de Vilarés de Vilaza, a ponte románica de Mañufe e o castro de Pedra Moura de Borreiro”s.

A escritora Soledad García sinalou que “Un paseo por Gondomar” é o broche final da saga Dedas, “o libro que medra polo Val de Miñor, pensado para ler e desfrutar en familia xogando coas actividades e experimentos científicos presentes en cada capítulo para espertar as fadas de Gondomar e vencer ao Trasno do mal”.

O libro ha ser entregado aos colexios como material educativo e está dispoñible no Concello para toda a cidadanía, ademais de ser un referente turístico de Gondomar.