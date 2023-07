A Escola de Música de Salceda fixo coincidir o seu festival de fin de curso co Día Internacional da Música. O Colexio Altamira acolleu o evento no que participaron máis de 150 persoas de todas as idades. Actuaron o alumnado de música e movemento, os grupos de cámara de todas as especialidades, o Ensembliño e o coro da escola acompañado da Banda Cultural.