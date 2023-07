Concello e adegas camiñan da man para preparar unha nova edición da Feira do Viño do Rosal, que este ano recupera as súas datas habituais. Será neste mes de xullo cando a Praza do Calvario se converta no escenario central de tres días nos que se programarán multitude de actividades culturais, gastronómicas e de lecer abertas a toda a veciñanza e visitantes.

A cita será os vindeiros días 14, 15 e 16 de xullo, venres, sábado e domingo, nos que a feira levará de novo ao centro urbano rosaleiro unha morea de actividades coas que facer gozar ao público e dar pulo ao dinamismo comercial que cada ano este evento xera na contorna. “Recuperamos a esencia e as datas desta festa de interese turístico coa que cada ano promovemos o noso patrimonio enolóxico e amosamos ás persoas que nos visitan todo o que O Rosal pode ofrecer”, destacou a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís. A rexedora anima a toda a veciñanza e visitantes a participar na que será a XXXI edición da Feira do Viño do Rosal e “desfrutar dunha experiencia inesquecible”.