Vén de abrirse unha nova edición, a undécima, do circuíto de exhibición de espectáculos “Cultura no Camiño” para ofrecer 302 actuacións artísticas en 88 municipios galegos polos que transcorren as diferentes rutas xacobeas. Organizada e cofinanciada pola Xunta e os concellos participantes, a programación estenderase ata o 31 de agosto e abrangue as propostas de circo, danza, música e teatro a cargo de 150 artistas e grupos galegos.

Na bisbarra son nove os concellos que acollen esta iniciativa: A Guarda, Baiona, Mos, Nigrán, O Porriño, O Rosal, Redondela, Soutomaior e Tui, onde se celebran un total de 31 actuacións, algunhas das cales xa tiveron lugar na segunda quincena de xuño.

A Guarda

Na Guarda están programadas “Orquesta de malabares” de Pistacatro, o 29 de xullo ás 20.30 horas no auditorio de San Bieito, e en agosto, o día 10, no mesmo lugar e hora, “Rock and magic” co Mago Teto.

Baiona

En Baiona, a Praza do Concello acollerá o concerto de Habelas Hainas, o 25 de xullo ás 21.30 horas, e nos Xardíns da Casa da Navegación, Pistacatro representará o seu espectáculo “Um2down”, o 4 de agosto ás 20.00 horas.

Mos

En Mos xa se celebraron tres das catro actuacións programadas e queda para o 6 de agosto, ás 20.00 horas no centro dotacional de Torroso, a función da compañía Asacocirco “Asacocirco Show”

Nigrán

En Nigrán, este mes de xullo o Mago Teto levará “Rock and Magic” á Praza do Auditorio, o día 11 ás 22.00 horas, e Bandullo Azul o seu espectáculo “Fazulas e o ladrón de paraugas”, á terraza da biblioteca, o día 20 ás 20.00 horas. Xa o 1 de agosto, a esa mesma hora, en Ceán, Su.Ma. porá en escena “Glamping”.

O Porriño

No Porriño, xa se celebrou unha das cinco actuacións programadas, todas elas na Praza Arquitecto Antonio Palacios. Quedan para este mes de xullo tres, unha a cargo do Mago Marco “Maxia para soñar”, na, o vindeiro venres ás 19.00 horas, ao día seguinte (sábado 8) ás 20.00 horas, Beatriz Martínez leva “Tal como as nubes” e na véspera do Día de Galicia, o domingo 24, Antonio Barros e Ialma ofrecerán o concerto Anduriña, tributo a Juan Pardo, que dará comezo ás 22.00 horas. Para o mes de agosto está programada outra actuación musical, será o sábado 5, ás 21.00 horas, a cargo de Abril Folk.

O Rosal

No Rosal quedan por celebrarse dúas das catro funcións previstas, as dúas neste mes. Unha será o vindeiro xoves, ás 21.00 horas no Ecoparque de Martín, onde Brais das Hortas ofrecerá o seu “Consertasso na horta”, e a outra o martes festivo, 25 de xullo, ás 19.00 horas na Praza do Calvario, onde a compañía teatral Tanxarina representará a súa obra “Trogloditas”.

Redondela

Cinco son as actuacións programadas en Redondela. A primeira será o concerto de Bafana Bafana, o 28 de xullo, a partir das 22.00 horas, polas rúas da vila dos viadutos, e as restantes serán en agosto. Tres delas o mesmo día, o venres 4, coincidindo co Festival de Artistas de Rúa, actuarán, a partir das 20.00 horas, Circo Chosco, o pallaso Peter Punk e Desastronauts que presentarán os seus espectáculos “Oh-Pera!”, “Peter Punk e o neno imperdible” e “Somos circo”, respectivamente. E o sábado 19, ás 23.00 horas no Campo da Feira, estará La Quikillada con “Gozar, sentir, bailar”.

Soutomaior

En Soutomaior programouse unha actuación por mes, unha en xuño, outra en xullo, que será o vindeiro sábado, o “Con-certo ritmo” de Pepe Piña, ás 22.00 horas na Alameda Talo Río en Arcade, e outra en agosto, o día 5, no Campo de San Benito de Romariz, onde, ás 19.00 horas, Xoán Curiel e Charo Porta presentan o seu espectáculo “Canta miña pedra, canta”.

Tui

Por último, en Tui programáronse tres actuacións a mesma xornada, o vindeiro 19 de agosto, na rúa Compostela. Ás 20.00 horas Troula Animación escenificará “Benito e Rufina”, ás 21.00 horas animación de rúa con Latexo Percusión e ás 22.00 horas concerto de Mekanika Rolling Band.