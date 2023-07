O Concello de Covelo, a través do seu alcalde Pablo Castillo, agradeceu o traballo e a traxectoria do director do CEIP Antonio Blanco Rodríguez, Xoán Carlos Barbosa Fernández, no transcurso da celebración das graduacións do alumnado do colexio.

Durante esa xornada, o colexio público de Covelo celebrou as graduacións do alumnado de terceiro de infantil e sexto de primaria pero tamén a despedida do seu director. “Grazas Xoán por estes máis de 30 anos de traballo no noso colexio, tan só hai que ver como está o centro para decatarse de toda a dedicación que hai detrás. Foron moitas as familias que pasaron por aquí e dende o Concello, no meu nome e no de todas e todos os concelleiros, só nos queda darche as grazas e desexarte unha boa xubilación”, manifestou o alcalde.

Logo de 33 anos no centro educativo, e os últimos 21 como director, Xoán Barbosa tivo palabras de agradecemento para todas as persoas presentes, compañeiros e compañeiras, ANPA, persoal do centro, familias e alumnado.

Durante as celebracións proxectáronse emotivos vídeos en homenaxe ao alumnado que se graduou e ao director Xoán Barbosa. Tamén houbo momento para os agasallos, recoñecemento, baile e xogos.