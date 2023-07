Charlot Bennet, primeira drag queen do Porriño Orgulloso

Charlot Bennet proclamouse a primeira drag queen do Día do Porriño Orgulloso ao gañar o concurso convocado polo Concello para conmemorar o 28 de xuño, Día Internacional do Orgullo LGTBIQ+. Fíxoo coa súa fantasía “Yea queso”, cunha alegoría no seu vestiario a un traxe de voda. Detrás de Charlot está Adrián Rodríguez que se impuxo pola súa presencia sobre o escenario, a súa valentía e a forza que transmitía o seu show, segundo determinou o xurado do certame, que contou con seis participantes nesta primeira edición.

O segundo posto foi para Electra-Tra (Samuel Fernández) con “Y punch” e o terceiro para Ketty Pinn (Aitor Martínez) con “Prepárese que llegó la reina”. Gañaron cadanseu premio de 500, 300 e 200 euros.