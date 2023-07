O alumnado de Proxecto Competencial 1ºESO do CPI de Cova Terreña presentou a exposición “Baiona no tempo, cambios e desigualdades” na praza de abastos desta vila mariñeira. Trátase do produto final dos estudantes tralas reflexións feitas sobre as desigualdades na sociedade, a diferenza de oportunidades segundo o lugar de nacemento, o sexo, a situación familiar,… centrado agora na súa contorna máis próxima: Baiona.

A través de fotografías antigas do concello achegadas polo alumnado, buscadas na rede e facilitadas pola Editorial Ir Indo reflexionaron sobre os cambios na vila que asemade reflicten os cambios na sociedade e tamén cales persisten. Veciños e visitantes poden apreciar a exposición nas instalacións da praza de abastos ata este mes de xullo.