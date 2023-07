A obra de teatro “As mulleres do téxtil” estréase este serán en Redondela. Será ás 20.00 horas, no auditorio do multiusos da Xunqueira, cando se suban ao escenario o grupo de actrices e actores, formado por parte do alumnado dos catro institutos redondeláns e 11 mulleres e 1 home de idade adulta sen experiencia profesional no mundo do teatro, que alternarán escenas corais, drama e comedia.

O Concello de Redondela colabora coa iniciativa “Mulleres do téxtil” de José Manuel González e Roberto Casal Mouriño. O proxecto, presentado xa no mes de marzo, continúa desenvolvéndose a través da creación desta obra teatral e a emisión, os últimos catro venres, dunha serie de pódcast na radio municipal de Redondela, dentro do programa “A Estación”, os cales tamén se poden escoitar a través da páxina web www.radioredondela.com

“Mulleres do téxtil” recolle as vivencias de todas as mulleres que formaron parte da empresa téxtil Regojo, que foi pilar da economía redondelá dende 1937 a 1978. O proxecto creouse coa participación do grupo de teatro afeccionado de Reboreda e a colaboración dos catro institutos do municipio (IES Chapela, IES Floriani, IES Mendiño e IES Illa de San Simón). Os organizadores guiaron ao alumnado para recompilar información mantendo xuntanzas cun total de 22 traballadoras de diferentes xeracións para crear esta obra de teatro comunitaria. Logo do estreo de hoxe, mañá repetirase a función, no mesmo lugar e hora

A alcaldesa Digna Rivas explica que “cando chegou as miñas mans esta iniciativa non dubidei en apoiala, pois pon en valor as mulleres traballadoras de Redondela e sobre todo de aquelas mulleres que traballaron en Regojo e forman parta da historia viva do municipio. Moitas delas comezaron a traballar con 14 anos e teñen vivencias moi importantes para a memoria de Redondela. É importante para este goberno recoñecer o traballo da muller e recuperar os espazos que lles negaron no relato histórico oficial”.

Rivas agradeceu o traballo deste colectivo e dos catro institutos “que uníronse co obxectivo de poñer en valor a historia de Redondela para que a nosa memoria perdure e as mulleres traballadoras de Regojo sexan recoñecidas recuperando os espazos que lles negaron no relato histórico oficial. Un labor educativo fundamental e imprescindible de cara a unha sociedade máis igualitaria”.