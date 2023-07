Logo dunha pequena paréntese na súa carreira musical, as Girl’s Gang están de volta co seu segundo single, “Good Game” dispoñible xa en toda as plataformas dixitais. De xeito paralelo, Anabel Abalde, Antía Caride y Tamara Casal publicaron o vídeo clip oficial na súa canle de YouTube.

Baixo o lema de “Haberte perdido fue una victoria” o seu novo single “Good Game” trae un “ enfoque novo e fresco ao desamor”. O grupo alza a voz, nesta ocasión, “polo amor propio e pola superación persoal” e lanza a mensaxe de que “o xogo, como unha relacións sentimental de calquera tipo, continúa despois dun game over, por iso ás veces é necesario pechar etapas e saber que, aínda que unha porta se cerre xa se abrirá unha ventá”, aseguran estas tres mozas.