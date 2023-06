A axenda está repleta de actividades hoxe en Mos, no exterior do multiusos das Pozas. No marco da 50 edición da Festa da Rosa, celébrase durante todo a xornada a XV Xuntanza de Palilleir@s e Labores de Mos e tamén a Festa de BaRes.

A XV Xuntanza de Palilleiras arrancará coa recepción, a partir das 10.15 horas, das participantes chegadas de distintos puntos de dentro e fora de Galicia. Iniciado o encontro e o traballo, ás 13.15 horas está previsto o primeiro sorteo de rifas. Ás 14.00 horas será o xantar. Pola tarde, ás 16.15 horas será o momento da música, coa actuación de Noemí e a música en directo de Íker Faure. A entrega de agasallos está programada ás 17.00 horas e un dos momentos máis agardados, o DesfilaMos, será a partir das 17.30 horas. Será un desfile no que as modelos luzan pezas artesanais feitas polas palilleiras de Mos. Ás 18.30 horas haberá un novo sorteo de rifas para pechar o encontro. Nesta edición a xuntanza ten novo emprazamento, o exterior do multiusos das Pozas, na parroquia de Petelos. En anos anteriores celebrábase no parque de Costoias, en Tameiga. Tapeo En engadido, o exterior do multiusos das Pozas acollerá hoxe todo o día a Festa de BaRes, que comezará ás 12.30 horas co concerto de Susana Seivane. Máis tarde, ás 14.00 horas soará a charanga Os Charamujas. Pola tarde, impartirase un taller de chapas e ás 17.00 horas será o momento dun showcooking para aprender a cociñar un novo prato. A continuación, ás 18.00 horas, a Festa da Auga. Avanzada a tardiña, ás 21.00 horas, actuará The Turre’s Band, seguida da música de Kaf! e pechará a festa un Dj, que comezará ás 23.00 horas. Nesta segunda festa da hostalería mosense participarán 15 establecementos, entre bares e restaurantes. A variedade gastronómica será amplísima: chocos en tinta, mini cachopos e bacon recheo, grellada de porco e angus ou carrilleiras ao licor café, tortilla, torta de café ou tarta de piña, empanadillas, torta da avoa e torta de moka, burguer, de polo e vegana, ambas con chutney de rosas, tostas de angula e de rincha afumadas, bocadillos e salpicón de polbo e langostinos, costela de terneira, lasaña, croquetas e chipiróns, porco ao espeto e chouripán, cafés, doces e un pulpeiro.