O Concello de Baiona organiza a oitava edición do roteiro musical “Sons do Casco” co obxectivo fundamental de dinamizar e desestacionalizar a oferta cultural e de lecer da vila. A iniciativa que se desenvolve hoxe sábado e mañá domingo leva consigo dous días repletos de música en directo na que participan 11 grupos musicais con diferentes estilos. Eles son Black Label Dúo, La Buena Vida Vigo, 3 Chatos, El Hechizo de Nora, The Black Hats, Diego Freire, Broke Acoustic Cover, Fanfarria Taquikardia, Habana Café Son, Nacional 81 e Four Passengers.

As actuacións celebraranse en seis escenarios situados na Alameda Carabela Pinta, rúa do Reloxo, rúa Diego Carmona, Praza do Pai Fernando, a Praza Fonte de Zeta e este ano introdúcese como novidade a Praza de San Xoan. Outra das novidades desta edición e o pasarrúas nocturno a cargo dunha fanfarria que ambientará as rúas do casco vello desde as 22.30 horas ata a medianoite de hoxe sábado. Con “Sons do Casco” Baiona dá o pistoletazo de saída á axenda cultural Baiverán, unha programación de lecer que ofrecerá diversos espectáculos para todos os públicos ao longo dos meses de xullo, agosto e setembro.