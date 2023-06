O Concello de Salvaterra de Miño convocou, un ano máis, premios de fin de curso aos mellores expendientes académicos dos centros educativos do municipio.

Aos premios de Educación 2022-2023 concorría o alumnado do Instituto de Educación Secundaria e dos tres centros de Educación Primaria de Salvaterra de Miño -CEIP Infante Felipe, CEIP de Leirado e CEP Carlos Casares-, en todos os seus finais de etapa.

A convocatoria incluía 14 lotes informáticos compostos por unha tablet con funda e memoria micro SD 64gb, para os alumnos do 2º Ciclo Formativo de Grao Medio de Caldeirería e Soldadura, FP básica, 4º da ESO do IES Salvaterra, así como para o alumnado de 6ª de Primaria. Para o alumnado de 2º de Bacharelato, incluíronse tres bolsas de estudos para unha viaxe de tres semanas a Reino Unido no verán.