O vindeiro mércores 28 de xuño, a Praza do Calvario no Rosal acollerá un escape room, unha actividade de balde ao aire libre que levará a todas as persoas participantes a percorrer a contorna na procura de adiviñanzas e probas coas que conseguir rematar un circuíto que abarca dende A Soberbia ata o Campo da Feira.

O escape room está aberto a todos os públicos e comezará ás 19.30 horas, momento no que os equipos de entre 2 e 6 persoas poderán comezar a súa particular busca. Para participar é necesaria a inscrición previa, polo que as persoas interesadas deberán enviar un correo electrónico a conserxe@orosal.gal co asunto “Escape Room” e os datos completos de todas as persoas participantes, así como DNI e teléfono de contacto. A data límite de inscrición é o vindeiro xoves, 22 de xuño. Ao finalizar o escape room, participantes e veciñanza poderán gozar da música en vivo co grupo Terapia de Grupo, creando un ambiente festivo e animado para pechar a xornada.